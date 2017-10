Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Gadiza Bouazani

De leden van de PvdA in Utrecht beslissen vanavond wie hun lijsttrekker wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Vorige maand stelde eerst Gadiza Bouazani (36) zich kandidaat, zij heeft echter al de maximale drie termijnen zitting gehad in de raad. Fractieondersteuner Rick van der Zweth (26) wil ook lijststrekker worden. Diens kandidatuur wordt vermoedelijk op 19 oktober bekrachtigd. Als leden Bouazani óók geschikt vinden volgt een verkiezing.

Brothers duldt geen andere brothers

Evenementenlocatie Brothers in Weert moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van die naam. Dat eist Brothers Evenementen in Bunnik vandaag in kort geding voor de Utrechtse rechtbank. In september opende Evenementenlocatie Brothers aan de Oelemarkt in Weert in de voormalige discotheek Carte Blanche. In Bunnik is Brothers al decennia een begrip als discotheek en tegenwoordig evenementenorganisator. De discotheek heet tegenwoordig Studio A12, niet toevallig vanwege de ligging, pal aan de snelweg met die aanduiding.