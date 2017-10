Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Keepersclinic FC Utrecht

Lezing grafheuvels

In de bossen en op de heidevelden rond Leersum zijn talloze ronde heuvels te ontdekken. Deze heuvels zijn meer dan 3000 jaar geleden aangelegd ter markering van een graf. Elke grafheuvel is bijzonder. Niet alleen omdat het een monument is voor mensen die duizenden jaren geleden zijn overleden. Ook omdat de heuvel een geschiedenisboek op zich is die het archeologische verhaal vertelt over het leven en de dood van duizenden jaren geleden. Tijdens de Nationale Archeologiedagen laat Historische Vereniging Leersum Hoetwas samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug je alles ontdekken over de bijzondere Leersumse archeologie van deze plek. Wie werden er precies begraven in de heuvels, en hoe zag hun wereld eruit? Gemeentelijk archeoloog Annemarie Luksen-IJtsma vertelt er meer over de Binder in Leersum.