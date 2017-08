Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

LIVE: Verdachte vuur­wa­pe­nin­ci­dent terras in Zeist voor de rechter

10:33 Deze ochtend staat Zakaria C. voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht op een zonnige dag in mei een poging te hebben gedaan om iemand neer te schieten in restaurant De Reünie in Zeist. De verdachte haalde meermalen de trekker over, maar het vuurwapen ging niet af.