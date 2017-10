Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Al veel plannen of nog geen idee wat je gaat doen vandaag? Dit gebeurt er vandaag in Utrecht!

Duurzaamheid

Het is vandaag de Dag van de Duurzaamheid, met duizenden activiteiten in heel Nederland. De Green Business Club houdt een wandeling langs duurzame initiatieven en projecten in het Utrechtse stationsgebied, zoals energiezuinige gebouwen en de groene bouwhekken. Tussen 12 en 13 uur kan gewandeld worden met een gids (aanmelden via judith@greenbusinessclub.nl), maar ook kan iedereen zelf aan de wandel met een routekaart die bij het infocentrum in het Stadskantoor verkrijgbaar is.

Volledig scherm Lopik krijgt twee camperplaatsen. © Martin Ommering

Camperplaatsen

Met een colonne van campers worden vandaag de eerste twee camperlocaties in de gemeente Lopik in gebruik genomen. Beide camperplekken zijn bij boerderijen: in Willige Langerak bij de boerderij van de familie Rijneveld aan de Lekdijk West 76 en in Lopikerkapel bij de familie Verhoef aan de Biezendijk 2a. Vanaf 13 uur gaat de campercolonne rijden.

Volledig scherm De Uithoflijn, zoals die in 2018 zal gaan rijden. © BRU

Uithoflijn

Gaat het lukken om medio volgend jaar de hele Uithoflijn in gebruik te nemen? Of loopt het project toch vertraging op in het stationsgebied, waar de planning ingewikkeld is. De Utrechtse gemeenteraadscommissie Stad en Ruimte praat hier vanavond vanaf 22 uur over. Diverse partijen zijn teleurgesteld over de dreigende vertraging en bezorgd over de (financiële) gevolgen.

Verdwijning

De man die in 2015 meehielp het lijk van glazenwasser Willem Woertman in een kist in een auto te tillen, staat vandaag voor de rechter. Woertman werd in november 2015 vermoord in het huis van dader John R., die daarvoor tot zeven jaar cel is veroordeeld. Harrie van der V. (44) hielp John R. het lijk in een auto te tillen. Pas enkele dagen later reed R. met het lijk in zijn auto naar de politie.

