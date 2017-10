Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Paardenmarkt

Wie meer is van een paard vóór de wagen in plaats van een caravan erachter: vandaag is ook de 746e Paardenmarkt in Vianen. Die begon al op dinsdag met kermis en lampionoptocht, en duurt tot zaterdagavond (met kermis en vuurwerk), maar vandaag is de topdag. Met kermis, warenmarkt en oude ambachten, maar vooral met ’s morgens een grote paardenkeuring, veel ringsteken en ’s middags en ’s avonds een paardenshow.

Kampeer & Caravan Jaarbeurs

Altijd al een caravan willen hebben? Dan zijn er kansen. Want vandaag start de Kampeer & Caravan Jaarbeurs, met alle trends en nieuwste snufjes. Je kunt er proefsleuren, de nieuwste campers bekijken of je opblaastent neerzetten op de pop-up camping. Een beginneling in de camper- en caravanwereld? Kom naar het Kampeertheater op zoek naar antwoorden op je vragen. Jengelende kroost? Doe de Kidsroute en stap in de draaimolen of pimp een caravan. Van woensdag 11 tot en met zondag 15 oktober, van 10.00 tot 17.00 uur.

Volledig scherm De nieuwste snufjes op het gebied van caravans. © Jaarbeurs

Jeugddebat

Utrechtse scholieren van onder meer De Passie, UniC en Amadeus Lyceum zetten vanavond Utrechtse raadsleden op scherp en voelen ze aan de tand tijdens het Locaal Jeugddebat in het gemeentehuis aan de Korte Minrebroederstraat. Onder andere Dimitri Gilissen (VVD), Has Bakker (D66), Jeffrey Koppelaar (Student & Starter) durven het aan. Het zal gaan over jongeren en wonen, werken en politiek. Jongerennetwerk NJR is de organisator.

Volledig scherm Dimitri Gilissen. © VVD

Stef Stuntpiloot

Een belangrijke dag vandaag, want in The Basket op De Uithof wordt het Utrechts Kampioenschap Stef Stuntpiloot gehouden. Studenten schijnen dat spel bloedfanatiek te spelen. De essentie: je speelt met twee teams van twee, iedereen heeft drie muntjes (je kippen) en die moet je beschermen (tegen de rondvliegende piloot Stef). Aanmelden is nodig via utrecht.thebasket.nl/stef.