Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Al veel plannen of nog geen idee wat je gaat doen vandaag? Dit gebeurt er vandaag in Utrecht!

Vieze liedjes

Museum Speelklok opent de deuren van de tentoonstelling ‘Vieze liedjes op deftige speelklokken’. In de chique huizen van de elite van de 18de eeuw stonden vaak luxe klokken met een bellenspeelwerk dat op gezette tijden een deuntje liet horen. In tegenstelling tot de verwachting, waren deze liedjes vaak eenvoudig en gingen ze meer dan eens over onderwerpen als dronkenschap, seks of zelfs schaamhaar. In het kader van deze tentoonstelling organiseert het museum vandaag ook een concertlezing over het uitgaansleven tussen 1700 en 1800.

Popronde

In verschillende cafés in de binnenstad laten 56 nog onbekende bands hun muziek horen. Zij doen mee aan Popronde, een landelijk reizend festival, en hebben op deze manier de mogelijkheid om zich te presenteren en speelervaring op te doen.



Verschillende grote namen gingen de bands al voor. Utrechtse voorbeelden zijn John Coffey, The Brahms en Kensington. Programmeur van Popronde tipte vijf bands: Charlie & the Lesbians om 21.00 uur in Poppodium Ekko, BUNGALOW om 22.30 uur en LGHTNNG om 23.30 uur in Café Hofman, Fata Boom om 22.00 uur in Café Stathe en Pip Blom om 23.00 uur in Het Gegeven Paard.

Inspiratie

Nog op zoek naar een leuke baan of werknemer? Het UWV organiseert een Inspiratiedag bij de Woonindustrie in Nieuwegein, waar werkgevers en werkzoekenden aan elkaar worden verbonden. Het UWV garandeert nieuwe inzichten, uitbreiding van het netwerk en veel waardevolle informatie. Inschrijven kan via inspiratiedagen@uwv.nl en de aanvang is 13.00 uur.

Kledingruilbeurs