Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Stuipen op het lijf

Veertig minuten griezelen langs horrorclowns, gierende kettingzagen, freaks, misvormde acrobaten en 1.200 levende krekels. Vandaag gaat het grootste spookhuis van Nederland open: Halloween Nightmares. De tijdelijke attractie - 25 kamers 2.400 vierkante meter, 40 acteurs - is de komende drie maanden te bezoeken in het al jaren noodlijdende winkelcentrum The Wall langs de A2 in Utrecht. Voor mensen die het toch te eng vinden, zijn er enkele nooduitgangen in de route gemaakt. Kinderen tot 16 jaar mogen alleen met een volwassene naar binnen.

Goud dat blinkt

Hannah Hoekstra kreeg vorig jaar haar tweede Gouden Kalf , Issaka Sawadogo de eerste voor zijn rol in The Paradise Suite. Vanavond vanaf 19.30 uur komt filmend Nederland bij elkaar in de Stadsschouwburg om hun opvolgers te kiezen, plus al die andere prijzen. Een grote verliezer was vorig jaar trouwens ook: tien nominaties voor de film Publieke Werken, nul kalfjes. Het Gala van de Gouden Kalveren wordt dit jaar niet live op televisie uitgezonden, maar het is wel online te volgen via filmfestival.nl. Tijdens het laatste uur maakt Ivo Niehe ter plekke een speciale editie van de TV Show die live op NPO1 te zien is.

Denkers en dromers

Universiteit Utrecht presenteert in TivoliVredenburg het Betweter Festival. Naar eigen zeggen de plek waar denkers en dromers elkaar ontmoeten. Naast toppers als stand-upcomedian annex columnist Tim Fransen, schrijver/wetenschapper Bas Haring, zanger Tamino en het akoestisch popduo Clean Pete, is er het allerbeste uit wetenschap, kunst en cultuur. Het thema is (het verschil tussen) feit & fictie. Met bijzondere combinaties zoals taalwetenschapper Marc Oostendorp die in gesprek gaat met rapper Fresku over de invloed van hiphop op de Nederlandse taal. betweterfestival.nl.

Volledig scherm Bas Haring. © Shody Careman

