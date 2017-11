Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Video Spectaculaire beelden van werkwijze 'Audibende' in Opsporing Verzocht

14 november De politie heeft vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht spectaculaire beelden laten zien van de werkwijze van de Utrechtse ‘Audibende’. Te zien is hoe een van de daders gewond raakt bij een explosie in een Duits bankgebouw. Ook zijn beelden te zien van een Audi met daarin drie plofkrakers, die crasht op een rotonde in Utrecht.