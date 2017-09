Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Afscheid

Bunnik neemt vandaag officieel afscheid van haar burgemeester Hans Ostendorp. Die vertrekt om aan de slag te gaan als algemeen directeur van profvoetbalclub De Graafschap in Doetinchem. Alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn daarom vandaag uitgenodigd voor de afscheidsreceptie in de Landgoederij in Bunnik. Roland van Schelven, oud-burgemeester van Culemborg, volgt Ostendorp op als waarnemend burgemeester.

Academisch Jaar

De Universiteit Utrecht opent vandaag het Academisch Jaar. Dit jaar is het thema 'Wetenschap is niet maar een mening... vinden wij'. ,,De wetenschap doet via observatie en toetsing uitspraken over de werkelijkheid. Maar hoe doe je dat effectief in tijden van nepnieuws en polarisatie?" In speeches van onder meer René ten Bos, Denker des Vaderlands, staat die vraag centraal. Traditioneel lopen alle hoogleraren in optocht van het Academiegebouw naar de Domkerk, dit jaar met alle vrouwelijke hoogleraren voorop.

Koen Everink