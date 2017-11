Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Rechtszaak natuurgenezeres

In de rechtbank in Utrecht moet natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen weer voor de rechter verschijnen. Het gaat om een zogeheten pro formazitting, waarin duidelijk moet worden hoe het onderzoek ervoor staat en of haar voorarrest wordt verlengd. G. wordt ervan verdacht een vrouw te hebben behandeld met ibogaïne, een hallucinogeen, waaraan de vrouw overleden zou zijn. De advocaat van Sara G. ontkende dat zijn cliënte de overleden vrouw ibogaïne heeft toegediend.

Madness in TivoliVredenburg

De legendarische Britse skaband Madness treedt dinsdagavond op in de Rondazaal in TivoliVredenburg. De band scoorde wereldhits met de hits One Step Beyond, Baggy Trousers en Embarrassment. De band werd opgericht in de jaren ’70, maar is nog steeds zeer actief. Wie nog tickets wil scoren heeft helaas pech; het concert is al een tijdje uitverkocht.