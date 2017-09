Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Voor de rechter

Altijd al eens een kijkje willen nemen in het cellencomplex van de rechtbank zonder daar eerst de wet voor te overtreden? De rechtbank in Utrecht houdt vandaag open dag. Een rondleiding brengt je onder meer naar het cellencomplex, maar bijvoorbeeld ook naar de scanstraat. Ook worden er zittingen nagespeeld, kan je een echte rechter ondervragen of hij bijvoorbeeld wel eens wakker ligt van zijn werk, en kan je in toga op de foto. Van 10.00 tot 16.00 uur aan het Vrouwe Justitiaplein 1.

Markt

De zaterdagmarkt in Nieuwegein staat vandaag voor het eerst weer in het centrum. De weekmarkt verhuist van het parkeerterrein P-West aan de ene kant van winkelcentrum City naar het stadsplein aan de andere kant. Daar stond de markt jaren geleden ook al, maar ze moest toen plaatsmaken voor de vernieuwing van de binnenstad. ,,We gaan er echt een gezellig plein van maken. Aan de zijkanten komen de grotere wagens te staan, die vangen veel wind op. Ook gaan we met schermen werken”, vertelde voorzitter Peter Vermeij van de Weekmarkten Nieuwegein eerder.

Gluren

Huiskamers in Houten gooien morgen de deuren open tijdens Gluren bij de Buren. Tijdens het huiskamerfestival zijn er zo’n 60 optredens in Houten en omgeving, met muziek, theater, dans. Nieuw dit jaar is een avonturenfilm, gemaakt door een Houtense familie. Het festival gaat om 13.00 uur officieel van start in de ‘Centrale Huiskamer’ op het Plein.

Sint-Maarten