Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Aantje is opgelucht: alle 700 sauskommen zijn verkocht

7:30 De zevenhonderd sauskommen van Aantje Sleeuwenhoek zijn verkocht. Een inwoner van Vleuten wil ze allemaal hebben voor zijn museum in Duitsland. ,,Het is zo fijn dat ik ze in één koop kwijt ben. Als ik alle 700 per stuk had moeten verkopen, was er geen beginnen aan", zegt Aantje enthousiast.