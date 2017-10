Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Rector Revius Doorn: 'Als het aan ons ligt, blijft Arpine lessen volgen'

12 oktober Het Revius College in Doorn is in rep en roer. Arpine Aroyan, een van de leerlingen uit havo-3, zou gisteren met haar gezin worden uitgezet naar Italië. Inmiddels is duidelijk dat ze zijn ondergedoken. Als het aan de rector ligt, blijft ze lessen volgen.