Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Wat moet er gebeuren met de tippelzone aan de Europalaan in Utrecht, nu de verplaatsing ervan niet langer op de politieke agenda staat? Over die vraag voert de Utrechtse politiek vandaag een spoeddebat. Afbouwen op de huidige plek lijkt een serieuze optie, maar het is zeer de vraag of dat kan voor de gewenste datum van 1 januari 2020. De tippelprostitutie moet hier wijken voor woningbouw, gekozen alternatieve plekken in De Meern en Lage Weide stuitten op veel weerstand in de samenleving.