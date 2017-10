Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Stadsie

Historicus Ad van Liempt houdt een lezing over de jaren 1950-1975 van de stad Utrecht en haar omgeving. Onlangs schreef hij daar het boek Van stadsie tot stad over. Tussen 1950 en 1975 groeide Utrecht van slaperig provinciestadje naar een bruisend hart in het midden van Nederland. Tijdens deze lezing gaat Van Liempt in op het onderwerp ‘Geluk in naoorlogs Utrecht’, naar het thema van de Maand van de Geschiedenis. In die periode namen het welzijn en de welvaart in het verarmde Nederland zodanig toe dat die op de beelden uit die tijd goed zijn af te lezen. Om 20.00 uur in Bibliotheek Vleuterweide. Kosten: 6 euro per persoon.