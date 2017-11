Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Vandaag wordt voor de vijfde keer het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’ gehouden in het Media Plaza in Utrecht (bij de Jaarbeurs). Onder het motto ‘Schoon is de norm’ wordt bekeken hoe zwerfafval kan worden voorkomen. In het Rijksbrede programma is zwerfafval één van de belangrijke doelen. Het uiteindelijke doel is dat ‘geen zwerfafval achterlaten’ de norm is in 2025. Winkeliers, gemeenten, horecaondernemers, bedrijven en organisaties, die dagelijks worden geconfronteerd met de problematiek rondom zwerfafval, zijn welkom op het congres.