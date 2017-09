Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Hoofdpijn door penetrante geur in portiek Overvecht

17 september Enkele bewoners van een flat aan de Braziliëdreef in Utrecht Overvecht kregen vanmiddag hoofdpijn en werden misselijk door een penetrante geur in de portiek. De brandweer ontdekte dat een van de bewoners aan het werk was met een sterke stof om lijmresten te verwijderen.