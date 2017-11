Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Nieuwe spoorbrug

Naast het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht ligt ie klaar, de grote nieuwe spoorbrug voor de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. De spoorbrug - gewicht ruim 3000 ton en een lengte van 170 meter - komt vrijdag in beweging en wordt op zondag 19 november op zijn plek gevaren. Tussen twee bestaande bruggen in. Daarvoor is een speciale weg aangelegd die sterk genoeg is om het gewicht van de brug te kunnen dragen. Dat wordt wat ProRail betreft een spannende operatie.

Volledig scherm De nieuwe spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal ligt klaar voor transport. Op de achtergrond woonproject Place to Be en de gele Hoge Weide Brug waar ze naast komt te liggen. © Gerrit Serné

Begraafplaats jarig

Het is een mijlpaal. Deze vrijdag wordt de gemeentelijke begraafplaats van Zeist precies honderd jaar oud. Daarom heeft Zeist een weekend vol bijzondere activiteiten op en rond de begraafplaats aan de Woudenbergseweg georganiseerd, met onder meer rondleidingen langs bijzondere plekken en graven, muziek, een film en er is te zien hoe de begraafplaats in bosrijke omgeving zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen.

Volledig scherm De begraafplaats in Zeist. © Shody Careman

Darth Vader naar Dutch Comic Con's winter editie.

Hoog bezoek tijdens de winter editie van Dutch Comic Con, op 17 en 18 November in de Jaarbeurs Utrecht. Daar zal Spencer Wilding een van de special guests zijn. De acteur van 2 meter is een opvallende verschijning en heeft diverse imposante en intimiderende rollen gespeeld. Zoals Frankensteins monster, Grannik in Ghost Rider en een Zweinstein ridder in Harry Potter. Maar zijn meest bekende rol is die van niemand minder dan Darth Vader in Rogue One: A Star Wars Story.