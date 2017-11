Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Nationaal ontbijt

Op diverse basisscholen wordt vanochtend aandacht besteed aan gezonde voeding en met name aan het ontbijt. Zo ontvangt burgemeester Koos Jansen in het gemeentehuis van Zeist de leerlingen van groep vijf van basisschool Oud Zandbergen. Ook in gemeente Lopik is er het zogenaamde burgemeestersontbijt. Leerlingen in Nieuwegein zijn bezig met voeding. De kinderen van groep 8 van basisschool De Toonladder Galecop gaan als eerste aan de slag met de praktijklessen van de Smaaklessenkist van BuitenWijs. Door te proeven, horen, ruiken, voelen en kijken, ontdekken de kinderen hun dagelijkse eten. Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt ontbijten ruim 400.000 kinderen samen op zo’n 2.000 basisscholen.

Première in de Kikker

Choreograaf Jasper van Luijk staat vanavond in theater de Kikker in Utrecht met zijn nieuwe show. Bliss is de nieuwe voorstelling over de relatie tussen de mens en zijn tijdgeest. Het is de eerste productie van Jasper van Luijks eigen Utrechtse stichting SHIFFT. Van Luijk stelt de vraag ‘Hoe echt zijn de digitale vriendschappen en hoe afhankelijk zijn wij van online informatie’. In deze nieuwe voorstelling van choreograaf Jasper van Luijk staat de verslaving aan de snelheid waarmee we onze informatie consumeren centraal. In een combinatie van dans, live elektronische muziek en gesproken woord gaat hij op zoek naar geluk in het huidige digitale tijdperk.

De Rondweg-Oost in Veenendaal.

Rondweg-Oost Veenendaal