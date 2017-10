Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Vrijwilligersdiner

Zo’n 150 vrijwilligers die in Nieuwegein actief zijn bij armoedebestrijding, krijgen vanavond een door de gemeente een diner aangeboden in Fort Vreeswijk. De gemeente zal op die avond ook uit de doeken doen welke plannen ze heeft om de armoede in Nieuwegein terug te dringen.

Economie

De economie van de provincie Utrecht staat vanmiddag centraal op een bijeenkomst van VNO-NCW, MKB-Nederland en Jong Management in de Jaarbeurs. Daarin spreken de werkgeversorganisaties uit hoe ze economische knelpunten in Utrecht willen oplossen en economische denken te realiseren. De bijeenkomst begint om 16.00 uur.

Groenonderhoud

Het onderhoud van het groen in de gemeente Stichtse Vecht wordt vanavond tijdens een extra vergadering besproken. Sinds begin dit jaar het groen wordt onderhouden door een nieuwe aannemer, zijn er veel klachten over de kwaliteit van het onderhoud. Ook de politiek maakt zich er zorgen over. De vergadering begint vanavond om 20.30 uur in buitenplaats Boom en Bosch aan de Markt in Breukelen.