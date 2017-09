Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

1000 euro voor landgoed

Het landgoed Everstein krijgt een cheque van 1000 euro voor een inzamelactie van inwoners van de gemeente Vianen. Vandaag wordt de cheque overhandigd door de wethouder. Inwoners leverden van eind april tot eind augustus afgedankte elektronische apparaten en lampen in bij de milieustraat. In de tuinen en kassen van Landgoed Everstein worden biologische groenten en fruit geteeld die worden verkocht in de buurtwinkel Winkel&Zo, tevens van Stichting Vitaal-Dorp. Landgoed Everstein biedt dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

U rinoirs in binnenstad Utrecht

In de uitgaansgebieden van het centrum van Utrecht staan urinoirs om overlast van wildplassen door mannen in de uitgaansuren te beperken. Utrecht gaat verzinkbare urinoirs en twee plaskrullen plaatsen. Deze komen in de plaats van de mobiele urinoirs. De uriliften komen op de Mariaplaats en op het Janskerkhof. Voor de Ganzenmarkt en de Neude/Voorstraat moet nog een geschikte plek komen. Voor meer informatie over deze plasplekken is er vandaag een inloopavond in de Stadhuishal aan de Korte Minrebroerderstraat. Dat begint om 18.00 uur.

