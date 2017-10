Wat is er dit weekend te doen in Utrecht?

Zaterdag: draverij op de Maliebaan

24 pikeurs en hun paarden nemen zaterdag bezit van de Maliebaan in Utrecht. Dan viert namelijk de Diergeneeskundige Studenten Kring hun 85-jarig bestaan. De Mailiebaandag is gratis te bezoeken.

Zondag: rondleiding Statenjacht

Het Utrechtse Statenjacht ligt in de Museumwerf in Vreeswijk voor onderhoud. Tijdens de Themazondag op 8 oktober kunnen belangstellenden het jacht niet alleen bewonderen, maar wordt er ook over verteld tijdens een rondleiding. De Museumwerf ligt aan de Wierselaan in Nieuwegein.