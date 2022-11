Wat Jerry betreft kan de J.P. Coenstraat prima zo blijven heten: ‘Lustte toch al geen nootmuskaat’

Heb je een goed idee voor jouw wijk tijdens de kerst? Utrecht werkt het met je uit en biedt financiële hulp

Utrecht moedigt bewoners aan om tijdens de kerst een leuke activiteit in de buurt te organiseren, zoals een buurtdiner of een silent-nieuwsjaarsdisco voor jongeren. Hierbij kunnen buurtbewoners gebruik maken van het initiatievenfonds, die in het leven is geroepen om wijken leuker, groener, mooier en socialer te maken. Iedereen met een goed idee kan geld aanvragen bij het fonds, zowel inwoners als organisaties.

14 november