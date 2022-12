Wat maakt Houten zo fijn om in te wonen? Gemeente wil eigen ‘dna’ achterhalen met oog op bouwplannen

Nog steeds geen groen licht voor tijdelijke woonunits bij voormalig UN-pand: ‘Onze hoop neemt wel af’

Vervlogen is alle hoop nog niet, maar de organisaties van vrijwilligers die gehuisvest willen worden in het voormalige bedrijfspand van het Utrechts Nieuwsblad in Houten vragen zich wel af óf en wanneer het project van de grond komt. Ondertussen doet de gemeente een beroep op het Rijk om de resterende tekorten op zich te nemen.

24 november