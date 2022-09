Wat schiet Utrecht op met het advies over de toekomst van sekswerk in Utrecht?

UPDATE Rapport: Sekswer­kers in Utrecht moeten legaal kunnen thuiswer­ken

Utrecht moet onderzoeken op welke manier thuiswerken voor sekswerkers op een legale manier mogelijk is. Op dit moment is dat in Utrecht niet toegestaan, maar gebeurt het wel op grote schaal. Hiervoor pleit een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager, die onderzoek deed naar de toekomst van sekswerk in de stad.

22 september