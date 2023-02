Wat vindt u: mag de provincie Utrecht bepalen waar nieuwe windmolens komen?

Vluchtelin­gen uit Oekraïne verhuizen naar leeg gebouw bij sluis in Wijk bij Duurstede

Enkele tientallen vluchtelingen uit Oekraïne die in Wijk bij Duurstede worden opgevangen, verhuizen in april naar de leegstaande werkplaats van Rijkswaterstaat naast de Prinses Irenesluizen. Maar voordat dat gebeurt, willen burgemeester Iris Meerts en wethouder Hans Buijtelaar op 8 maart in gesprek met buurtbewoners.