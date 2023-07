Wat vindt u: met overvol stroomnet moet iedereen zijn stroomgebruik kritisch onder de loep nemen?

Utrecht wil drie keer zoveel zon­ne-ener­gie opwekken in 2030, ook verplich­ten wordt een optie

De gemeente Utrecht wil dat in 2030 de zonnepanelen op Utrechts dagen ruim drie keer zoveel elektriciteit opleveren als in 2020. Dit staat in het nieuwe programma ‘Zon op dak & netoplossingen’ dat het college van B en W vandaag naar de raad stuurde.