Wat vindt u: moet de overheid strenger optreden tegen krakers of moet strijd tegen leegstand worden gedoogd?

DE KWESTIEKraken is strafbaar en wie zijn woning onnodig leeg laat staan, kan een boete krijgen. Toch worden er nog tal van panden gekraakt en staan er alleen al in Utrecht 1500 panden leeg. Afgelopen weekend trokken krakers nog in leegstaande panden op de Croeselaan. Welke oplossing ziet u voor dit probleem?