Waterballet in Hoog Catharijne: Sprinklerkop geknapt

Vooral Jeans Center heeft het zwaar te verduren. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de winkels hebben opgelopen. ,,Daar weten we later vandaag pas meer over", vertelt Jacob Bos, assistent manager van Jeans Center, tussen het dweilen door. ,,Maar de kleding en de vloer zijn in ieder geval flink nat. Dus we zijn nu vooral heel hard aan het werk om alles droog te krijgen."