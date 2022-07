Waterschap plaatst noodpompen in Utrecht vanwege uitzonderlijk lage waterstand

Begrip, maar ook ongemak bij booteigena­ren over vaarverbod Leidsche Rijn: ‘Vind nu maar eens plek’

Ineens hingen er vanmiddag aan alle 95 bootjes in de Leidsche Rijn tussen Utrecht en Harmelen witte brieven. De mededeling: over drie dagen mogen ze op dit stuk niet meer met hun boot varen. En dus moeten de schippers die deze zomer nog het water op willen óf hun boot ergens anders neerleggen of uit het water halen. ,,Waar moet je je boot in zo’n korte tijd neerleggen?”

14 juli