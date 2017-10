Watertoren Amsterdamsestraatweg gekraakt, veel politie op de been

UpdateDe watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht wordt op dit moment gekraakt. De politie wacht tot ze over kunnen tot actie.

Een aantal krakers is in de toren geklommen en hangen een spandoek met de tekst 'fuck het kraakverbod' naar buiten. Er is veel politie op de been. De ingang naar de toren wordt geblokkeerd door agenten om krakers die buiten staan tegen te houden.

Een van de krakers buiten bij een groot spandoek: ,,Vandaag is het 7 jaar geleden dat het kraakverbod inging. Wij willen laten zien dat het kraken nog leeft. We hebben vandaag de watertoren gekraakt. Die staat al meer dan 15 jaar leeg. Nu willen we laten zien hoe onzinnig veel commotie ontstaat door het kraken van een leegstaand pand. Hoeveel politie erop afkomt, terwijl we hiermee eigenlijk niemand kwaad doen.''

Op de watertoren hangt een spandoek.

De watertoren werd al enkele keren eerder gekraakt. Eind 2014 vertrokken de krakers van destijds omdat de toren was verkocht en van eigenaar zou wisselen. Hij moest leeg opgeleverd worden, en de eigenaar had een kort geding aangespannen om de acht krakers eruit te krijgen.

Plan was toen om in de watertoren een restaurant onderin te vestigen. Ook zou er plek voor een grote woning en drie appartementen zijn in de voormalige watertoren. Zo ver is het tot op heden niet gekomen.