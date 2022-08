Wauw! Duizenden oude cd’s op een heuvel in Utrechts park (en zo ziet dat eruit)

De Utrechtse Christo wilde met het inpakken van de heuvel in het park het 40- jarige jubileum van de cd luister bijzetten en tegelijk duidelijk maken dat we moeten nadenken voordat we iets kopen.

Niet toevallig het Griftpark

Zijn concept is simpel en doeltreffend: ,,Je pakt wat spullen en maakt er iets leuks van.’’ De keuze voor het Griftpark was niet toevallig. De berg in het park is op een grote partij accu’s gebouwd. Een vuilnisbelt zogezegd.

En dat is precies de plek waar ook de cd’s en dvd’s op deze wereld terecht komen, alhoewel ook de nodige aantallen in de kringloopwinkels liggen. Mensen die zelf cd’s hadden, mochten ze zaterdag trouwens in het park komen neerleggen.

Hij kreeg steun van jong en oud, zegt Van de Luijtgaarden. ,,Zoveel mensen kwamen helpen. Ik heb de cd’s niet geteld, maar ik denk dat we er wel honderdduizend hadden. Het zag er fantastisch uit. Ik was flabbergasted. Ik ben ook blij met de foto’s.’’

De fut eruit

Teleurgesteld dat niet de hele heuvel is dichtgelegd met cd’s, is hij niet. ,,We zijn er zaterdag 12 uur lang mee bezig geweest en toen was de fut eruit. Bovendien zie je zo dat het iets anders is. Ik vind het zeker geslaagd, maar misschien doen we het nog een keer over.’’

Iemand die het cd-project met eigen ogen had gezien vroeg bezorgd aan deze krant wat er na afloop ging gebeuren met al die cd’s, gemaakt van kunststof met aan één kant een dun laagje aluminium. Van de Luijtgaarden kan hem gerust stellen. ,,Ik bewaar alle spullen die ik gebruik in een grote loods. Ook de cd’s en dvd’s, maar dan wel gestapeld.’’

Dat is tegen het advies, want wie de achterhaalde beeld- en geluidsdragers goed wil houden, wordt geadviseerd ze rechtop te bewaren in een cd-doosje. Van de Luijtgaarden maakt dat vermoedelijk niets uit.

