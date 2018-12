We Gaan Ze Halen moet bus achterlaten in Duitsland: ‘We gaan vliegtickets crowdfunden’

Weekendagenda Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

8:31 Het Spoorwegmuseum in Utrecht opent zaterdag het zogeheten Winter Station, een jaarlijks evenement. Vanaf dat moment is het museum compleet in kerstsfeer. Veel lampjes, decoraties en een romantische wintersfeer zorgen voor het echte kerstgevoel. Daarnaast is er een speciaal programma en kunnen kinderen schaatsen op de ijsbaan. Winter Station is open tot en met 6 januari 2019.