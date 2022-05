We kozen in een referendum voor een rustige Catharijnesingel... dit is wat we kregen

toen en nuWaar hebben we 20 jaar geleden nou eigenlijk voor gestemd in het referendum over de toekomst van het stationsgebied? In elk geval niet voor het herstel van de Catharijnesingel, zoals de gemeente ons doet geloven in haar publicaties op de website cu2030.nl. Of zoals we het lezen in de media die deze propaganda klakkeloos overnemen.