We kunnen weer! IJsclub Doorn heeft het bijna voor elkaar (als het tenminste 'n paar graden blijft vriezen)

Als het de komende dagen blijft vriezen, kan de ijsbaan in Doorn weer open. De ijsmeesters gokken op maandagochtend. Jarenlang was de IJsclub Doorn de eerste met een ijsvloer in Nederland, al gaat die eer tegenwoordig meestal naar Winterswijk.

Als het hard genoeg vriest, gaat de baan op maandagochtend om acht uur open. Om de vloer van 300 meter van een ijslaag te voorzien, moet het in de nachtelijke uren rond de vier graden vriezen. ,,We gaan het proberen”, aldus ijsmeester Theo Schippers. ,,We houden alle weerapps in de gaten. Soms moet je ook geluk hebben.”

Kwik onder het vriespunt

Ze doen het al tientallen jaren, maar toch zeggen ze nog zenuwachtig te zijn. De vrijwilligers komen al meer dan dertig jaar iedere dinsdag in het clubhuis bij elkaar. Dan plegen ze onderhoud aan onder meer de machines. Om klaar te zijn als het kwik onder het vriespunt zakt. IJsmeester Theo Schippers: ,,We hebben van de week besproken om vandaag met de voorbereidingen te beginnen. Het klaar leggen van de dekens, banken neerzetten, het snoeien van struiken, de baan schoon blazen.”

Quote Wij doen het voor de kinderen, de leden, voor mensen uit de regio en andere delen van Nederland Theo Schippers, IJsmeester IJsclub Doorn

Het maken van de ijsvloer gebeurt op de zondagavond en in de nacht van zondag op maandag. ,,In groepjes van twee gaan we de baan over en brengen ieder rondje een laagje water op de baan”, doceert Schippers. ,,We gebruiken gewoon grondwater, er is niets aan toegevoegd. We moeten in de avond al vorst hebben, want anders kunnen we niet beginnen. En allemaal met vrijwilligers. Schaatsen doen we zelf niet meer. Je hebt van die clubs waar cracks ook vrijwilligers zijn. Die willen schaatsen. Wij doen het voor de kinderen, de leden, voor mensen uit de regio en andere delen van Nederland.”

Volledig scherm Bestuurslid Frederik Swart van de IJsclub Doorn controleert de sluiting van de brandslang voor de watertanken. © AD

Telefoon roodgloeiend

Het kwik is amper onder nul of de telefoon in het clubhuis stond al roodgloeiend. ,,Als mensen naar buiten kijken en zien dat de ruiten van de auto's bevroren zijn en het gras wit, wordt er al gevraagd of we al open zijn”, zegt voorzitter Auke Porte. ,,Dan willen ze al komen. Maar nog even geduld.”

Het steekt ze niet dat Doorn niet meer de eerste is. Schippers: ,,In Winterswijk is het altijd iets kouder. Bij ons was het vrijdagavond 1,2 graden onder nul, in Winterswijk was het min zes graden. Er staat daar ook een nevelmachine die 1,5 miljoen euro kost. Hier kost het nog geen 150.000 euro. En dat ze eerder zijn? Ah, we zijn nu tweede, ook mooi.”

De baan in Doorn heeft ook ‘last’ van restwarmte in het asfalt. ,,Als het gras al wit is, is de baan nog nat”, weet bestuurslid Frederik Swart. ,,We moeten meerdere nachten vorst hebben. Als één nacht vorst hebben we niets, omdat de restwarmte nog niet koud genoeg. In Winterswijk ligt een laag schuimbeton tussen het ijs en de vloer. Dat scheelt veel. Hier was het nog acht graden, te warm eigenlijk. Na een paar dagen was het al weer een stuk kouder.”

Scholen weer uitgenodigd

De IJsclub Doorn heeft sinds een paar jaar een bypass aangelegd. ,,Het achterste stuk ligt nagenoeg de hele dag in de schaduw”, aldus Porte. ,,De zon staat laag en komt niet boven de bomen uit. We zijn daardoor in staat de baan langer open te houden. En we gaan ook 's morgens open. Dan nodigen we de scholen uit. En dan hebben we de jeugd ook binnen. Zij weten amper wat ijs is.”

Gelukkig is corona nu ook voorbij. Vorig jaar mochten alleen leden de ijsbaan op. Het aantal leden schoot toen omhoog. Swart: ,,In een paar dagen tijd hadden we er 400 bij. Dat ging ontzettend hard. We hebben er nu tegen de 1000. Die moeten we vast zien te houden.”

Al er lekker geschaatst kan worden, is het goed. Porte: ,,Dan is er zo'n lekker sfeertje langs de baan. En het ijs is altijd goed, geen scheuren. Het is zo leuk met al die mensen die allemaal plezier hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.