We Want Woonruimte in actie

tegen dure kamers in Utrecht

Opnieuw voeren studenten in Utrecht actie voor voldoende en betaalbare woonruimte. De actiegroep We Want Woonruimte heeft op Facebook een oproep gedaan om vrijdagmiddag om 15.00 uur te verzamelen voor een vreedzaam protest op het Janskerkhof. De oproep is in het Nederlands en in het Engels.