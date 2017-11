'We willen de geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift levend houden'

Over deze oude vaarweg werd van de zeventiende tot in het midden van de twintigste eeuw het grootste deel van de goederen tussen Utrecht, De Bilt en Zeist getransporteerd. De Grift heeft daarmee een vitale rol gespeeld in de economische ontwikkeling van De Bilt en Zeist.

Het plan is gemaakt door betrokken inwoners en organisaties uit De Bilt en Zeist, die na het uitkomen van een film over de Grift twee jaar geleden, zich verenigd hebben in een initiatiefgroep. Jan Reerink is een van hen. ,,Ik vind het belangrijk dat je je thuisvoelt in een gebied en je voelt je pas thuis in een gebied als je de historie kent."

De sluis in De Biltse Grift bij Sandwijk.

De voorgestelde acties in het plan moeten de herkenbaarheid van en kennis over de Grift vergroten, de Grift beter toegankelijk maken en er enthousiasme voor creëren. Zo wordt de Grift zichtbaar gemaakt in het landschap door eenheid aan te brengen in bruggen en sluizen, worden informatiepanelen neergezet over de geschiedenis van de Grift en wordt een opdrachtenspel voor kinderen gemaakt. Ook komen er ommetjes langs de Grift, bijvoorbeeld rond de Jacobssteeg in De Bilt en de Koppelsluis in Zeist. ,,Omdat het een kwetsbaar gebied is, worden dat geen klompenpaden." Er komt een fietstocht van de Weerdsluis in Utrecht tot aan de haven van Zeist en van de oude haven van De Bilt naar de haven van Zeist.

Op een kanotocht over de Grift wordt nog gestudeerd, vertelt Reerink. ,,Dat kun je alleen op de plekken waar intensieve recreatie mogelijk is, bijvoorbeeld bij het sluisje van De Clomp. Op Oostbroek wil je dat niet. Daarom hebben we ons geconcentreerd op het gebied van Het Slot tot de Kromme Rijn." Daarnaast wordt er een prijsvraag uitgeschreven voor kunstenaars uit de regio in de categorieën beeldende kunst, foto en poëzie. De Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben de acties geadopteerd.

Transport over de Grift bij het Kloosterpark in De Bilt.