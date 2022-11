Wederom poliovirus aangetroffen in Bilthovens riool

Grote zorgen over lekken poliovirus in Bilthoven­se riolering; horen deze bedrijven nog wel thuis in een woonwijk?

Horen bedrijven die met het levensgevaarlijke poliovirus werken, zoals het RIVM en Bilthoven Biologicals, nog wel thuis in een woonwijk? Dat vragen drie politieke partijen in De Bilt zich af nadat vorige week bekend werd dat het poliovirus was aangetroffen in de riolering van Bilthoven. Het was het derde incident in drie jaar tijd.

