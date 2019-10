Wedstrijd bij Utrechtse voetbalclub DWSV ontspoort: scheidsrechter op de vlucht

Volgens arbiter Gianni Hoovenstat hing er al de hele wedstrijd een grimmige sfeer op het sportpark Loevenhoutsedijk bij Overvecht. In de eerste helft laste de scheidsrechter al een afkoelingsperiode in, vanwege die sfeer. Na de tijdelijke staking ging het duel toch weer verder, maar toen Hoovenstat bij een stand van 2-4 een tweede gele kaart wilde geven aan de aanvoerder van DWSV, sloeg de vlam in de pan.

Agressief

,,Ik gaf de aanvoerder zijn tweede gele kaart, omdat hij agressief naar me toe kwam nadat ik Rivierwijkers een vrije trap gaf. Hij maakte me met niet al te vriendelijke woorden duidelijk dat hij het niet eens was met mijn beslissing. Ik ben naar de trainer gelopen om hem te vertellen dat ik hem zijn tweede gele kaart zou geven. Daarbij vroeg ik de staf of ze wilden zorgen dat hij rustig het veld zou verlaten”, aldus de scheids, die de bui al zag hangen.

Daarna escaleerde boel. ,,Toen ik hem aan de zijkant zijn tweede gele kaart gaf, kreeg ik een bidon naar mijn hoofd gegooid vanaf de bank. Vervolgens komt er ook nog eens een toeschouwer het veld op gerend en waren er twee DWSV-spelers die mij bedreigden.”

De scheidsrechter koos daarna eieren voor z’n geld. ,,Ik ben van het complex gerend. Harder dan ik toen liep, kon ik echt niet. Ik heb mensen langs de weg gevraagd 112 te bellen. Toen de politie erbij kwam, kon ik het sportpark weer op om onder politiebegeleiding mijn spullen te pakken en te vertrekken.”

Quote Een ding is zeker: ik kom hier nooit meer terug Scheidsrechter Gianni Hoovenstat

‘Allergrootste nachtmerrie’

De scheidsrechter googelde bij thuiskomst de naam van de thuisclub. ,,Voorafgaand aan de wedstrijd zei de naam DWSV mij niks. Toen ik thuiskwam, zag ik op internet meerdere artikelen met soortgelijke gevallen. Ik heb wel eerder lastige wedstrijden gehad, maar dit was mijn allergrootste nachtmerrie. Een ding is zeker: ik kom hier nooit meer terug.”

DWSV kreeg in de afgelopen dertien seizoenen al acht keer punten in mindering. De verwachting is dat dit opnieuw zal gebeuren. Wanneer de KNVB een besluit neemt over deze spelers, is nog onduidelijk.

Een bestuurslid van DWSV, dat anoniem wil blijven, vindt dat het verhaal van de scheidsrechter overtrokken is. ,,Natuurlijk is er wat gebeurd en zijn er dingen gezegd in het veld, maar hij is niet bedreigd. Het wordt allemaal opgeblazen. Hij voelt zich bedreigd, maar dat is wat anders dan dat hij daadwerkelijk bedreigd is.”