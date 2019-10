Weduwe uit Maarssen vervalst overlijdensakte van haar man om zichzelf dood te laten verklaren

De man overleed in 2017. Hij liet veel schulden achter, die op de schouders van de weduwe terechtkwamen. Ze werkte in het verleden als grafisch vormgever en besloot haar vaardigheden in te zetten op een creatieve, maar onwettige manier. Ze nam de overlijdensakte van haar man over en vulde haar eigen gegevens in. Het vervalste document stuurde ze uit naam van een bewindvoerder naar de gerechtsdeurwaarder, die schulden bij haar inde. Op deze manier hoopte ze onder betaling uit te komen. Ook diende de vrouw een vervalste akte van nalatenschap in bij de rechtbank.



De fraude kwam aan het licht doordat de gegevens niet klopten met informatie uit de Basisregistratie Personen bij de gemeente. Aanvankelijk ontkende ze het bedrog, maar in tweede instantie gaf ze openheid van zaken. Ze stond met de rug tegen de muur, schetste haar advocaat André Bijl. ,,Haar schuldenlast is meer dan 10.000 euro en ze heeft psychische klachten.’’ Een depressie en angststoornis weerhielden haar er ook van om nu naar de rechtbank te komen.