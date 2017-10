Die straf was bij de rechtbank in Utrecht ook al tegen hem geëist, maar hij kreeg augustus vorig jaar zes jaar cel voor zware mishandeling die tot haar dood leidde. Het Openbaar Ministerie kon destijds onvoldoende hard maken dat L. het vooropgezette doel had de Dominicaanse García Geraldino te vermoorden.

Geraldino kwam in 2015 naar Utrecht om met haar ex te praten over de toekomst van de tweeling van het stel, die nu zes jaar is. Die meisjes woonden toen bij L. Na een ruzie in de woning mishandelde L. de vrouw zo zwaar dat ze aan haar verwondingen overleed, oordeelde de rechtbank vorig jaar. Het lichaam van García Geraldino werd pas twee weken nadat ze verdween in de struiken rondom het Vechtplantsoen gevonden.