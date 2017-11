Weer bedrijf weg uit Zeist: Heinz verhuist naar Amsterdam

Het hoofdkantoor van Kraft Heinz in Zeist verhuist in maart volgend jaar naar de Amsterdamse Zuidas. Het vertrek is een verlies voor de gemeente. Heinz is na TNO, Rabofacet en (deels) de Triodosbank het vierde bedrijf dat in korte tijd Zeist de rug toekeert.

Kraft Heinz is de producent van onder meer ketchup en diverse oer-Hollandse producten als De Ruiter en Brinta. Heinz zit al vijftien jaar op landgoed De Breul in het bosrijke Zeist. Op dit hoofdkantoor werken momenteel een kleine 500 personeelsleden met 28 verschillende nationaliteiten. Het grootste deel woont in de Randstad (onder meer Utrecht en Amsterdam), vertelt Anya Pieroen, hoofd communicatie Heinz Benelux.

Volgens Pieroen kiest het bedrijf voor de luxe Zuidas vanwege de internationale omgeving. Hierdoor krijgt Heinz meer aantrekkingskracht voor jong talent. Op de Zuidas staan meer internationale bedrijven. De plek is bovendien prima bereikbaar per trein en ligt vlak bij Schiphol. ,,Dat is vooral handig voor de internationale gasten die bij ons komen. Het is een fantastische plek.’’

Internationale omgeving

Heinz vertrekt niet uit Zeist omdat het huidige pand slecht bereikbaar zou zijn, benadrukt Pieroen. De huidige locatie in Zeist ligt in de buurt van het station Driebergen-Zeist. ,,Deze plek is prima bereikbaar. We wilden gewoon wat anders. We willen naar een meer internationale omgeving.’’

Een andere reden voor vertrek uit Zeist is het feit dat het nieuwe pand (gebouw NomA) in een gebouw zit dat is verdeeld over vier verdiepingen, aldus Pieroen. Op De Breul huurt het bedrijf nu twee kantoorpanden.

Grote zorgen

De Zeister politiek maakt zich grote zorgen over het feit dat meerdere gerenommeerde bedrijven in zeer korte tijd de gemeente verlaten. CDA-fractievoorzitter Aline Pastoor vindt dat VVD-wethouder Sander Jansen op dit punt wel wat doortastender mag zijn.

,,We zien dat het aantal banen in Zeist achterblijft vergeleken bij de gemeenten om ons heen. Sluiting en wegtrekken van bedrijven zijn daar de oorzaak van. Het aantal mensen in de bijstand is toegenomen. We hebben eerder gevraagd welke acties het college neemt om dit beeld te kantelen. Maar wat zien we? TNO en de Rabobank vertrekken. De Triodosbank vestigt zich net over onze gemeentegrens. En nu ook weer Heinz.’’



Jansen wil niet reageren op het vertrek van Heinz. Hij heeft eerder gezegd zo snel mogelijk te komen met het actieplan ‘werkgelegenheid’.