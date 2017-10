Jeffrey S. is vandaag tot acht maanden cel veroordeeld voor een overval die hij in 2016 pleegde op twee oudere vrouwen bij een pinautomaat in Utrecht. Daarmee loopt zijn totaal aan celstraffen op tot bijna tien jaar.

Deze week werd S. (28) in hoger beroep ook al veroordeeld tot drie jaar cel voor het doodschudden van zijn eigen baby in 2013. Ook moet hij nog zes jaar uitzitten voor een gewapende overval in Groenekan in 2016.

S. pleegde de overvallen toen hij voorlopig werd vrijgelaten voor de doodslag op zijn eigen kind. Hij ging in hoger beroep tegen de drie jaar cel die hem daarvoor was opgelegd en mocht die zaak in vrijheid afwachten.

Overval

In die periode overviel hij op gewelddadige wijze een vrouw in haar huis in Groenekan en de twee vrouwen bij een geldautomaat aan de burgemeester Van Tuyllkade in Utrecht. Daarbij werd hij geholpen door zijn vriendin, de moeder van het kindje dat overleed. Het stel kreeg daarna samen nóg een kind.