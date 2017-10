Weer discussie over geitenboerderij in Amerongen

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de opmerkingen van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ODRU. Ron van der Laan wil weten wat het college gaat doen met de beschouwingen van de twee organisaties. ,,Het college moet beslissen wat er moet gebeuren. Wij willen graag weten of een geitenboerderij zo dichtbij een bewoond gebied wel verstandig is.''

De GGD en de ODRU geven volgens Van der Laan geen negatief advies. ,,De GGD heeft na het rapport van het RIVM een wat andere opstelling. In het verleden maakte de GGD bijna nooit bezwaar, maar nu ligt dat anders. Het college neemt het besluit. We willen ook graag weten wat de status is van het bezwaar van de eigenares van Zuylestein. Daarnaast staan we niet te springen om de bouw van een megastal in Amerongen.''