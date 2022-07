Wéér een zakkenroller opgepakt rond Utrecht Centraal: ‘We zijn de tel kwijt’

Mobiele politie­post en andere ingrijpen­de maatrege­len in Hoef en Haag na tweede explosie in korte tijd

De politie heeft een mobiele politiepost in Hoef en Haag geplaatst. De bijzondere maatregel volgt na de tweede explosie bij een woning in het dorp in korte tijd. Tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst kondigde burgemeester Fröhlich van Vijfheerenlanden meer extra maatregelen aan.

29 juli