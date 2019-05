Weer gewonnen: Vreeland heeft actiefste flitspaal van Nederland

De flitspaal langs de N201 bij Vreeland is nog altijd de meest actieve flitspaal van Nederland. In de richting Hilversum werd in de eerste vier maanden van dit jaar gemiddeld 124 keer per dag geflitst. In totaal zijn dat 14.875 boetes.

Desondanks zijn dat minder boetes dan in de eerste vier maanden van 2018, toen de flitspaal bij het tankstation tweehonderd keer per dag toesloeg. De flitspaal de andere kant op leverde ook veel boetes op: 10.105 stuks, waarvan 78 voor rijden door rood licht. Dat zijn er gemiddeld 84 per dag.

De beide flitspalen in Stichtse Vecht staan er sinds 2017. Op de kruising werd vaak door rood en te hard gereden. De flitsers staan op een deel van de provinciale weg waar de maximumsnelheid 60 kilometer per uur is. Verderop is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.

Hotspots

Behalve de flitspalen bij Vreeland was ook de flitspaal op de Weg naar de Poort in Nieuwegein flink actief, met 10.920 boetes in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat komt neer op 91 boetes per dag. Vorig jaar werd daar 141 keer per dag geflitst. Andere ‘hotspots’ zijn de kruising Lijnweg-Achterbergsestraatweg in Rhenen en de Structuurbaan in Nieuwegein. In Rhenen werd 62 keer per dag geflitst, iets minder dan in 2018, toen er zes keer per dag werd geflitst. De flitser in Nieuwegein registreerde wel meer overtredingen in de eerste vier maanden van dit jaar dan in vorig jaar: 49 stuks per dag. Vorig jaar waren dat er gemiddeld 31 per dag.

In 2018 was ook de nieuwe flitser in Woerden erg actief, met 85 boetes per dag. Dat zijn er in de eerste vier maanden van dit jaar al een stuk minder: 41 per dag.