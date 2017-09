Weer groot muziekevenement in TivoliVredenburg: Buma NL Awards

Opnieuw vindt een groot muziekevenement plaats in TivoliVredenburg. Na eerder de uitreiking van de 3FM Awards en de Buma Classical Convention naar Utrecht te hebben gehaald, is het muziekcentrum komende maandag 2 oktober de plek voor de bekendmaking van de Buma NL Awards.

Buma NL Awards is hét evenement ter promotie van de Nederlandstalige muziek, een vervolg op de uitreiking van de Gouden en Zilveren Harpen. De komende vijf jaar is dit eendaagse evenement in Utrecht en niet langer in Den Bosch.

Woordvoerder namens Buma NL Corien Niezing zegt dat voor Utrecht als locatie is gekozen vanwege de centrale ligging. „TivoliVredenburg is heel toegankelijk. Bovendien hebben we bijna het hele muziekcentrum tot onze beschikking. Alle zalen behalve de Grote Zaal.”

Het evenement wordt ’s ochtends geopend door Marco Borsato en André Hazes Jr. In een tweegesprek lichten zij het artiestenvak toe. Het publiek kan daarna de hele dag aanschuiven bij interactieve panels, discussies, masterclasses en workshops over de Nederlandstalige muziek. Daarbij zijn artiesten, componisten, producenten, tekstschrijvers en muziekuitgevers aanwezig.

Nieuwe genres

Voor het eerst is het aantal muziekgenres dat aan bod komt op Buma NL uitgebreid. Naast het Nederlandstalige levenslied en popmuziek, zijn urban en alternatieve muziek toegevoegd. Daarbij komt het complete palet van de Nederlandse muziek aan bod.

’s Avonds wordt in besloten kring bekendgemaakt naar wie de Buma NL Awards gaan. André Hazes is met vier nominaties het best vertegenwoordigd, op de voet gevolgd door rapper Boef en levensliedzanger John West met drie nominaties. Andere genomineerden voor de vakprijzen zijn onder andere Spinvis, Guus Meeuwis, Boef, Lil Kleine, Ronnie Flex, Eefje de Visser en Daniël Lohues. In totaal zijn er elf verschillende categorieën.