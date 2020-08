Weer grote groepen jongeren op de been, noodbevel van kracht in Kanaleneiland en politie verricht aanhoudingen

Voor de vijfde nacht op rij zorgen grote groepen jongeren voor onrust in Utrecht. In de wijken Ondiep en Kanaleneiland zijn veel jongeren op de been. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven voor de omgeving van winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland. Daar zijn ook drie aanhoudingen verricht.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Ook in de wijk Ondiep is inmiddels een persoon aangehouden. Hij wordt er van verdacht rond 22:00 uur een scooter onder de Marnixbrug in de brand te hebben gestoken. De brandweer heeft de brand geblust en de politie heeft het fietspad gedeeltelijk afgezet.

Vuurwerk

Rond 21.00 uur verzamelden groepjes jongeren zich net als gisteravond weer op de Marnixlaan in de wijk Ondiep. Ook in de omgeving van winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland kwamen veel jongeren samen. Ze hangen op straat en lopen door de wijk heen. Bij de Marnixlaan werd ook vuurwerk afgestoken.

Agenten surveilleren in beide wijken. De gemeente Utrecht heeft ‘vanwege ernstige verstoringen van de openbare orde’ een noodbevel voor de omgeving van de Rijnbaan afgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie is dat voornamelijk zodat agenten mensen naar huis kunnen sturen. Mochten zij daar geen gehoor aan geven, dan kan de politie mensen aanhouden.

Alert

Vandaag riepen jongeren elkaar weer via social media op om te gaan rellen. Ook in Nieuwegein, maar daar kwamen slechts een handjevol jongeren op af. Wijkinformatiepunt Kanaleneiland kreeg vanmiddag ook signalen binnen dat er vanavond weer oproepen werd om, net als zaterdagavond, te komen rellen bij winkelcentrum Rijnbaan.

‘Ouders wees gewaarschuwd. Vanuit de wijk hebben we er alle vertrouwen in dat wij in samenwerking met de politie veel voor elkaar kunnen krijgen. Toch willen wij iedereen oproepen alert te zijn. Let op elkaar, zorg voor elkaar en probeer vooral de jongeren thuis te houden’, aldus het wijkinformatiepunt.

Volledig scherm Onder de Marnixbrug is vanavond een scooter in de brand gestoken. © 112mediautrecht