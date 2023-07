Weer of geen weer? De Parade start vrijdag met goede moed: ‘Het regent wel vaker’

Alle zomeracti­vi­tei­ten bij Stadskraan geschrapt na bezoekje van handhavers: ‘Met de botte bijl door ons initiatief’

Er komt een vroegtijdig einde aan ‘Zomer bij de Stadskraan’. Het bomvolle zomerprogramma is geschrapt vanwege ‘bijzondere wetten’ in Utrecht, zo meldt Stadskraan Utrecht op sociale media. De organisatie baalt van de situatie: ,,Het valt me tegen dat de gemeente zo met de botte bijl door ons initiatief heen gaat.” Maar volgens de gemeente is er nog best ruimte om activiteiten te organiseren.