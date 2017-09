Weer ramkraak op kledingzaak in Veenendaal

Op kledingwinkel Boavista in het centrum van Veenendaal is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd. Het is de tweede keer dit jaar dat de winkel doelwit is geweest van ramkrakers. Eén dader kon vanochtend door de politie worden aangehouden.

De daders maakten gebruik van een busje om de pui uit de winkel te rijden. Dat is gedeeltelijk gelukt. De schade aan de pui is aanzienlijk. Wat er precies is weggenomen, is niet duidelijk. Bij de vorige ramkraak, in april van dit jaar, werd een partij dure merkkleding buitgemaakt. Toen werd er gebruik gemaakt van een gestolen auto om de kraak mee te zetten.

De daders konden die keer zonder problemen de straat inrijden, omdat de verzinkbare paal aan het begin van de Hoofdstraat niet werkte. Verontwaardiging hierover onder ondernemers in het centrum van Veenendaal weerlegde de gemeente door te stellen dat het paaltje alleen als functie heeft auto’s te weren uit het voetgangersgebied, en dat het niet bedoeld is als middel tegen mogelijke kraken.

Roadblocks

Een deel van de buit werd korte tijd later teruggevonden in een woning in Veenendaal na een tip van een inwoner die mensen met gevulde dekbedovertrekken had zien slepen. In mei plaatste de gemeente vervolgens wel enkele roadblocks om ram- en plofkraken te voorkomen. Behalve Boavista was ook kledingwinkel Nova Zembla al eens slachtoffer geweest van zo’n kraak.